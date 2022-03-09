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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - Kalecik FK: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 29. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Kalecik FK'yı 1-0 mağlup etti.



Stat: Doğukent


Hakemler: Şahin Berker, Ahmet Deveci, Eray Pınar


HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm (Muhammed Furkan dk. 46), Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu (Abdullah dk. 90+3 ?), Ekrem Sütçü (Seyid Ahmet dk. 75), Ahmet Can Arık (Eren dk. 85 ?), Ferhat Çoban, Kaan Güdü, Fatih Kızılay, Kadir Taşoğlu (İbrahim Kaya dk. 46)


Kalecik FK: Süleyman Çamlıca, Yaşar Kaan Yılmaz (Recep dk. 66), Kaan Uykur, Mehmet Erkut Şentürk (Bekir Can dk. 66), Hüseyin Erol, Batuhan Tekin, Tunahan Akpınar, Atilla Aybars Garhan, Bayram Can Alyurt (Eren dk. 79 ?), Hakan Bozkurt (Gürol dk. 86 ?), Emre Can Dönmez


Gol: İlhan (dk. 54) (HD Elazığ Karakoçan FK)


Sarı Kartlar: Fatih Kızılay, İbrahim, Ekrem (HD Elazığ Karakoçan FK)

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