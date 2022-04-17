TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup 35. Hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Gökhan Alkayalar, Göker Erel, Tahir Yalçın
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu (Eren dk. 69), Ekrem Sütçü, Ahmet Can Arık, Kaan Güdü (Seyid Ahmet dk. 85), Fatih Kızılay, Kadir Taşoğlu (Muhammed Furkan dk. 85)
Darıca Gençlerbirliği: Mustafa Gürbüz, Ahmet Özer (Faik Kartal dk. 77), Erdem Dikbasan (Furkan dk. 77), Metin Güler, İbrahim Çağrı Oğuz (Sercan dk. 68), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Baran Basut (Bozan dk. 77), Tolga Tekin, Volkan Kesim, Hüseyin Seyliğli, Mehmet Burak Tarlabölen (Fatih dk. 60)
Goller: Ekrem (Dk. 12), İlhan (dk. 66) (HD Elazığ Karakoçan FK), Fatih (dk. 80 ve 90) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Fatih Kıran, Cuma Ali (HD Elazığ Karakoçan FK), Tayfun Sabri, Fatih (Darıca Gençlerbirliği)