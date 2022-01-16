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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 - Hacettepe: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 20. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Hacettepe'yi 2-1 yendi.



Stat: Doğukent


Hakemler: Serhad Ürkmez, İsmail Semih İleri, Ozan Bekar


HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu (Cuma Ali dk. 90 ?), Ekrem Sütçü, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık (Kadir dk. 63), İbrahim Kaya (Okan dk. 63), Kaan Güdü, Fatih Kızılay


Hacettepe: İhsan Turgut Kirveli, Fahrettin Ülger, Furkan Ünsal (Mustafa dk. 34), Kemal Emirhan Aydın, Atabey Görk, Sarp Ekinci, Mehmetcan Yıldırım (Doğan Can dk. 46), Veli Ortakçı, Cebrail Serçek, Zafer Göktuğ Erdem (Doğukan dk. 69), Kadir Yurttadur


Goller: Ömer Faruk (dk. 30), Okan (dk. 79) (HD Elazığ Karakoçan FK), Doğan Can (dk. 74) (Hacettepe)


Sarı Kartlar: Kaan (HD Elazığ Karakoçan FK), Kemal, Fahrettin (Hacettepe)

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