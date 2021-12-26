TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 19. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Burak Kaplan, Deybet Gök, Göker Erel
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Ömer Faruk Aydemir, Oğuzhan Kandemir (Muhammed Furkan dk. 75), Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu (Hüseyin dk. 69), Ekrem Sütçü, Eren Çinkılınç (Rasim Ertan dk. 88 ?), Ahmet Can Arık, Kaan Güdü, Fatih Kızılay
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Alperen Kuyubaşı, Ahmet Tuna Akıl (Furkan Gedik dk. 62), Gürcan Gözüm, Alican Tez, Ayberk Altan (Mervan dk. 62), Hasan Gündoğdu, Muhammed Can, Serkan Yıldız (Çağlar dk. 85 ?), Mehmet Aytemiz, Nurullah Serbest
Goller: Ömer Faruk (dk. 54), Kaan (dk. 89), Ahmet Can (dk. 90+4) (Elazığ Karakoçan FK)
Kırmızı Kart: Alperen (dk. 80) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Fatih, Ahmet Can (HD Elazığ Karakoçan FK), Muhammed, Hasan (68 Aksaray Belediyespor)