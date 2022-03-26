TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - Çarşambaspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 31. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında Çarşambaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Alkan Parsak, Murat Şimşek, Ulaş Çelik
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran (Kadir Taşoğlu dk. 72), İlhan Aslanoğlu, Ekrem Sütçü (Rasim Ertan dk. 72), Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık (Seyid Ahmet dk. 89), Ferhat Çoban (Şeyhmus Abdulkadir dk. 89), Kaan Güdü, Fatih Kızılay (Okan dk. 60)
Çarşambaspor: Akın Demirtaş, Metin Karakan, Kemal Sabri Bayraktar (Mert Aktaş dk. 46), Ozan Şahinoğlu, Hamza Türkmen (Sami Can dk. 81), Aydın Arslan (Mert Yıldırım dk. 46), Safa Yıldırım, Enver Ayyıldız, Cemal Doğu, Ahmet Hasan İmer, Mustafa Köroğlu (Ömer dk. 90)
Goller: Ahmet Can (dk. 20), Fatih Kıran (dk. 42), İlhan (dk. 75) (Elazığ Karakoçan FK), Mert Aktaş (dk. 56) (Çarşambaspor)
Sarı Kartlar: Fatih Kızılay, Kaan, Ferhat, Eren, Okan (Elazığ Karakoçan FK), Mert Yıldırım, Cemal, Enver (Çarşambaspor)