TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 13. haftasında HD Elazığ Karakoçan sahasında karşılaştığı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Gürel Uzuner, Suha Adıyaman, Metin Uçar
Elazığ Karakoçan: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir (Ramazan dk. 86), Oğuzhan Kandemir, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu (Hüseyin dk. 80 ?), Ekrem Sütçü (Ahmet Can dk. 80 ?), Muhammed Furkan Özhan, Eren Çinkılınç, Ömer Buğdaycı (Furkan dk. 75 (Fatih dk. 86 ?)
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Ogün Karakaya, Fatih Gürden (Berkay dk. 67), Emre Baysal, Alpay Aldemir (Musa Buğrahan dk. 29), Deniz Ataç (Volkan dk. 46), Metehan Andaç Özlü (Hamza dk. 81 ?), Selim Dedekoç, Salih Sarıkaya, Furkan Karabatak (Burak dk. 81 ?), Caner Yılmaz, Erhan Gözetlik
Goller: Ömer Faruk (dk. 40), İlhan (dk. 62), Furkan (dk. 78) (Elazığ Karakoçan)
Kırmızı kart: Emre (dk. 74) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kartlar: İlhan (Elazığ Karakoçan), Fatih, Deniz, Metehan Andaç, Ogün, Erhan, Furkan, Salih (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)