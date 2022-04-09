TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 - B. Düzcespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 33. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında lider B. Düzcespor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Fatih Söyler, Kaan Kaya
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm (Okan dk. 84 ?), Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir (Ferhat dk. 80 ?), Fatih Kıran (Seyid Ahmet dk. 80 ?), İlhan Aslanoğlu, Ekrem Sütçü, Ahmet Can Arık (Muhammed Furkan dk. 80 ?), Kaan Güdü, Fatih Kızılay, Kadir Taşoğlu (Eren Çinkilinç dk. 84 ?)
B. Düzcespor: Ersin Aydın, Dede Çelik, Semih Üstün, Samet Eker (Onur dk. 77), Oğuzhan Erdoğan, Recep Kalkan, Muhammet Enes Erdem, Timur Kosovalı (Murat dk. 77), Emre Bekir (Halil İbrahim dk. 77), Alperen Özşahin, Muhammed Rıdvan Özdemir (Muhammed Ali Barutcu)
Goller: Ahmet Can (dk. 41), Şeyhmus (dk. 50), Ekrem (dk. 69), İlhan (dk. 74) (HD Elazığ Karakoçan FK)
Kırmızı Kart: Semih Üstün (dk. 60) (B. Düzcespor)
Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan FK), Emre Bekir, Dede, Timur, Halil İbrahim (B. Düzcespor)