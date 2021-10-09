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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 0 - Bayrampaşa: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup 6. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Bayrampaşa ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Bilal Köseoğlu, Ömer Karakaya, Ahmetcan Akkoyun


HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Oğuzhan Kandemir (Ahmet Can dk. 71), Fatih Kıran (Muhammed Furkan dk. 77), İlhan Aslanoğlu, Ekrem Sütçü, Ramazan Erarslan (Ömer Faruk dk. 77), Eren Çinkılınç, Kaan Güdü, Furkan Yiğit (Hüseyin dk. 71)


Bayrampaşa: Mehmet Enes Sarı, Mustafa Kutay Pekşen, Erkam Develi, Mustafa Yılmaz (Cengizhan dk. 90 ?), Burak Saban (İsmail Can dk. 63), Selman Sevinç, Muhammed Egemen Pehlivan (Musa dk. 80 ?), Abdulsamet Burak, Uğur Daşdemir, Kaan Mert Nasırcılar, Yusuf Emre Alyaprak


Sarı kartlar: Eren, Oğuzhan, Kaan (Elazığ Karakoçan FK), Selman, Mustafa Yılmaz, İsmail Can (Bayrampaşa)

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