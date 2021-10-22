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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 - 52 Orduspor FK: 1

TFF 3.

Lig 2. Grubun 9. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında 52 Orduspor'la 1-1 berabere kaldı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Emre Korkmaz, Turgut Evran, Nurettin Taşkesen


Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Ramazan dk. 75), Oğuzhan Kandemir, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu, Ekrem Sütçü (Ömer dk. 69), Ömer Faruk Aydemir, Eren Çinkılınç, Kaan Güdü, Ahmet Can Arık (Furkan Yiğit dk. 69)


52 Orduspor FK: Hasan Kaya, Taner Kahriman, Sinan Morgil, Emre Tosun, Muzaffer Kahriman (Efe dk. 81 ?), Sergen İlhan, Gökhan Erdöl (Furkan dk. 90), Özgen Erdem, Gökhan Berkay Yıldız, Ömer Yıldırım (Şükrü Kaan dk. 56), Doğancan Aynacı (İzlem dk. 90 ?)


Golller: Furkan (dk. 90) (Elazığ Karakoçan), Şükrü Kaan (dk. 68) (52 Orduspor)


Sarı Kartlar: Şeyhmus, Ömer Faruk, Cuma Ali, Kaan (Elazığ Karakoçan), Doğancan (52 Orduspor FK)


Kırmızı Kart: Ahmet Can (dk. 81) (Elazığ Karakoçan)

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