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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 - AH Iğdır FK: 2

TFF 3.

Lig 2. Grup 24. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında AH Iğdır FK'ya 2-1 yenildi.



Stat: Doğukent


Hakemler: Serkan Pınar, Gürcan Dönmez, Abdullah Polat


HD Elazığ Karakoçan FK: Duhan Çağlar Akdağ, Cuma Ali Üzüm (Hüseyin dk. 84), Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran, Ekrem Sütçü (Abdullah dk. 72), Eren Çinkılınç, İbrahim Kaya, Ferhat Çoban, Kaan Güdü, Fatih Kızılay, Seyid Ahmet Han (Ahmet Can dk. 63)


AH Iğdır FK: Bayram Olgun, Salih Zafer Kurşunlu, Suat Kaya (Okan dk. 77), Muhammet Reis, İbrahim Alan (Ömer Talha dk. 77), Arif Morkaya (Umut dk. 72), Abdullah Çelik, Talhan Yünkuş, Yılmaz Özeren (Mustafa dk. 67), Batuhan Süer, Batuhan Karadeniz


Goller: İbrahim (dk. 64) (Elazığ Karakoçan FK), Ahmet Can (Kendi Kalesine) (dk.79), Batuhan Karadeniz (dk. 90+2) (Iğdır FK)


Sarı Kartlar: Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan FK), İbrahim, Batuhan Süer, Batuhan Karadeniz (Iğdır FK)


Kırmızı Kart: Ömer Faruk (dk. 68) (Elazığ Karakoçan FK)

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