TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 - Kızılcabölükspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 2. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Uğurcan Gökler, Gökhan Coşar, Cengizhan Öztürk
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Eren Çinkılınç, Ömer Faruk Aydemir, Ramazan Erarslan, Cuma Ali Üzüm, Oğuzhan Kandemir, Kaan Güdü (Ahmet Can dk. 88), Ekrem Sütçü, Fatih Kıran (Rasim Ertan dk. 85), Hüseyin Fıstıkcı (Şeyhmus Abdulkadir dk. 80 ?), İlhan Aslanoğlu (Furkan Yiğit dk. 85 ?)
Kızılcabölükspor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Acar, Ali Aydın, Mustafa Altun, Adem Aydın, Alpay Eroğlu (Furkan dk 46), Emre Tekin Pınar (Can dk. 69), Yiğit Kadıoğlu (Mehmet Kaan dk. 56), Anıl Yıldırım, Kıvanç Salihoğlu (Furkan Şamil dk. 62), Vedat Saygı (Özgür dk. 46)
Goller: İlhan (dk. 27), Fatih Kıran (dk. 40), Ahmet Can (dk. 90) (Elazığ Karakoçan FK)
Sarı kartlar: Ekrem (Elazığ Karakoçan FK), Adem (Kızılcabölükspor)