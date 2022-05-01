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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 - Kuşadasıspor: 2

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 37. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, evinde Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Sabit Selvi, Semih Kocaman, Ömer Yasin Gezer


HD Elazığ Karakoçan FK: Ali Karataş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Muhammed Furkan Özhan (Murathan dk. 82 ?), Rasim Ertan Karlıdağ (Ahmet Kutlu dk. 82 ?), Eren Çinkılınç, Abdullah Kasap (Ferhat dk. 74), Zülfücan Güncü (Ömer Faruk dk. 63), Sezer Kahraman, Fatih Kızılay (İbrahim dk. 74), Seyid Ahmet Han, Kadir Taşoğlu


Kuşadasıspor: Bartu Kaya (Onur Muhammet dk. 75), Doğan Çamlı, Hayrullah Çelik, Ali Öztürk (Yağız dk. 64), Emir Yazıcı, Önder Sezar Mangu (Metin Arda dk. 64), Mehmet Bağlı, Cihangir Çağlıyan (Muhammet Şahin dk. 46), Barış Sangur, Atakan Aybastı, Ömer Alp Kulga


Goller: Rasim Ertan (dk. 32), Muhammed Furkan (dk. 52), Fatih Kızılay (dk. 72) (HD Elazığ Karakoçan FK), Ömer Sezar (dk. 50), Ömer Alp (dk. 56) (Kuşadasıspor)


Sarı Kartlar: Ferhat, Kadir Taşoğlu, İbrahim (HD Elazığ Karakoçan), Ömer Alp, Mehmet Bağlı, Doğan (Kuşadasıspor)

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