TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 4 - Siirt İl Özel İdarespor: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 4. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Siirt İl Özel İdarespor'u 4-2 mağlup etti
Stat: Doğukent
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Oğuz Başbenzer, Yeter Karaçalı Gülgar
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Eren Çinkılınç, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ramazan Erarslan, Cuma Ali Üzüm, Oğuzhan Kandemir (Ömer Faruk dk. 76), Kaan Güdü, Ekrem Sütçü, Fatih Kıran (Furkan dk. 76), Ömer Buğdaycı (Hüseyin dk. 46), İlhan Aslanoğlu (Ertan dk. 90+4 ?)
Siirt İl Özel İdarespor: Ahmet Taş, Samed Aytekin (Tolga dk. 83 ?), Celal Aras, Harun Koç, Burhanettin Çakırefe (Oğuzhan dk. 46), Okan Solmaz (Ahmet Can dk. 77), Barış Çiçek, Serkan Bakan (Koray dk. 46), Onur Alsu, Abdullah Bal, Mehmet Aslan
Goller: İlhan (dk. 34 pen., 57 ve 68), Furkan (dk. 90+6) (Elazığ Karakoçan FK), Onur (dk. 17), Okan (dk. 70) (Siirt İl Özel İdarespor)
Sarı Kartlar: Şeyhmus, Ömer Faruk (Elazığ Karakoçan), Burhanettin (Siirt İl Özel İdarespor)