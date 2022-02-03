TFF Elazığ temsilcisi Kılınç, BAL takımları ile bir araya geldi

Fırat Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği antrenmanları ziyaret eden TFF Elazığ temsilcisi Turgut Kılınç, iki takıma da sezonun ikinci yarısı için başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Lig'de 2021-2022 sezonun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. 1. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Elazığ takımları D. Fırat Üniversitesi ile Elazığ Yolspor ikinci yarının ilk haftasında oynayacağı maçlara kendi tesislerinde devam ederken, TFF temsilcisi Turgut Kılınç her iki takımı ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Her iki Elazığ ekibinin teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya gelen Kılınç, takımlara ligin ikinci yarısı için başarılar diledi.

Ziyaretler toplu çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.