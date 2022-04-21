Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Asude Aksoy, “Hastalarımıza tıbbın gerektirdiği en güncel tedavileri multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sunuyoruz”

Dr. Asude Aksoy ‘Hastalarımıza tıbbın gerektirdiği en güncel tedavileri multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sunuyoruz” dedi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, üstün fiziki özellikleri, teknolojik donanımları ve multidisipliner tedavi yaklaşımıyla hastalarına şifa olmaya devam ediyor. Genel Cerrahi, Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde kanser türlerinin tedavisine tıpta gelinen son yeniliklerle uygulanıyor.

Genel Cerrahi Kliniği'nin onkolojik ve acil vakalarda şehre ve bölgeye başarıyla hizmet ettiğini dile getiren Opr. Dr. Abdullah Kut, Laparoskopik ve açık yöntemlerle kolon tümörü ve mide kanseri ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinin bölge illere hizmet verdiğini aktaran Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Asude Aksoy ise ‘Hastalarımıza tıbbın gerektirdiği en güncel tedavileri multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sunuyoruz. Onkolojik tanılı ve henüz ileri evre konumuna gelmemiş hastalarda cerrahi öncesi neoadjuvan kemoterapi diye adlandırılan kemoterapi uyguluyoruz. Böylelikle hastalardaki belirgin tümör yükünü azaltarak yapılan cerrahi müdahalelerin ardından belirgin sağ kalım avantajları sağlamaktadır” diye konuştu.