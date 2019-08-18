Ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybetti duvara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda Kovancılar ilçesi girişi Tepebağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da istimlak duvarına çarptı. Kazada araçta bulunun 67 yaşındaki Çiçek Pamukbakar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparak yolu trafiğe açtı.