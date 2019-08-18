İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybetti duvara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ-Bingöl yolunda hafif ticari aracın önce refüje ardından duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda Kovancılar ilçesi girişi Tepebağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da istimlak duvarına çarptı. Kazada araçta bulunun 67 yaşındaki Çiçek Pamukbakar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.


Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparak yolu trafiğe açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.