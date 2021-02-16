Tıkalı olan 3 ana kalp damarı el üstünden açıldı, 3 saat sonra taburcu oldu

Elazığ'da bir hastanın tıkalı olan 3 ana kalp damarı, Prof. Dr. Necati Dağlı tarafından Türkiye'de sayılı merkezde uygulanabilen ‘el üstünden anjiyo' yöntemiyle açıldı. Hasta, 3 saat sonra taburcu oldu.

5 çocuk babası 53 yaşındaki Şinasi Baykara, bir yıldır süren göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme gibi şikayetlerle Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvurdu. Burada Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı tarafından yapılan tetkiklerde 3 ana kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Ardından Prof. Dr. Dağlı tarafından Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan el üstünden anjiyo ile damarlara stent takıldı. Baykara, yapılan operasyondan sonra sağlığına kavuşarak 3 saat sonra taburcu oldu.

Anjiyografi yöntemlerinde minimalist yaklaşım denilen bir yöntemin olduğunu anımsatan Prof. Dr. Necati Dağlı “Hastada yapılacak işlemi minimal giriş yeri ile yapıp tüm işlemleri orada halledip, çıkma şeklindedir. Bu daha önceleri anjiyografiler çok büyük damarlardan yapılıyordu. Ama şuan dünyada en sık yapılan bacak damarından yapılan anjiyografiler. Anjiyografiler daha sonra bilek anjiyografilerine geldi. Son 3 yılda yeni yaygınlaşan ve benimde Türkiye'de ilk yapanlardan birisi olarak uyguladığım tekniği uyguladım. Enfiye çukuru denen yerden, baş parmağın oradan serum açar gibi bir iğne ile girdik. Hastamın 3 ana damarını stentle açtım. Hastanın yürüme mesafesi arttı. Tüm şikayetleri geçti. Hasta hiç yatmadı. Yarım saat sonra kalkıp dolaşmaya başladı. 3'üncü saatte ben artık iyiyim beni taburcu et diye sıkıştırmaya başladı. Bizde ilaçlarını alacaksın, diyetine dikkat edeceksin, reçeteni kullanacaksın ve 1 ay sonra muayenesine geleceksin dedik, 3'üncü saat içerisinde hastayı taburcu ettik" dedi.

"Ayrı bir beceri ve kabiliyet gerektiriyor"

Bu tür minimalist yaklaşımların hasta konforu açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Dağlı, "Ama doktor için bir zorluğu var. Giriş yeri her zaman bulunamayabiliyor. Ayrı bir beceri ve kabiliyet gerektiriyor. Yeni bir trend bu. Dünyada da yeni yaygınlaşıyor. Hatta çok daha yeni olan bir yöntem var. Biz onu da uyguluyoruz. Hemen avuç içinden anjiyo yapıyoruz. Hem avuç içinden hem el üstünden yapabiliyoruz. Biz bunlara da bilişimsel kardiyolojide minimalist yaklaşım diyoruz. Bu minimalist yaklaşımlarda da çok ileri seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Bundan dolayı bu tür güzel işleri Elazığ'da yaptığımızdan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Kendimizi huzurlu hissediyoruz. Umarım halkımıza gerekli hizmeti verebiliyoruzdur” dedi.

Hastanenin kardiyoloji bölümüne başvurduğunu anımsatan Şinasi Baykara, “Necati Dağlı hocam tarafından muayene edildim. Testler yapıldı ve anjiyoya karar verildi. El üzerinden damar yolu açıldı. Gayet başarılıydı. Ağrısız bir operasyon oldu ve şuan gayet iyiyim. 1,5 saat sonra ayaktaydım. Hiç yatmama gereke kalmadı. Gerekli ilaçlarımın yazılması üzerine taburcu edildim” şeklinde konuştu.