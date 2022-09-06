Tinerciler yaktı, itfaiye ekipleri söndürdü

Elazığ'da metruk bir binada madde bağımlıları tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasarlı olan binaya giren madde bağımlıları bir süre sonra metruk binanın 3'üncü katında bulunan evin odasını yakarak olay yerinden kaçtı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.