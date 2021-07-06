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Tır ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Elazığ’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 50'nci kilometresi Kömürhan tünel girişi öncesindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AHD 674 plakalı tır, kavşaktan dönmeye çalışan V.Ç. idaresindeki 06 BES 901 plakalı otomobile çaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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