İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı

Elazığ’da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı.

Elazığ'da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı. Araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.


Olay, Cahit Dalokay Bulvarı İstasyon Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LP 465 plakalı tırın taşıdığı 06 BBH 892 plakalı kamyon yüksekliği 4.80 metre olan alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alırken alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Sıkışan araç, olay yerine getirilen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.