İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da bisikletle, tırın çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ'da bisikletle, tırın çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Gömeçbağlar köyü yol ayrımında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Hamza Umutlu (13) bisikletiyle tali yoldan ana yola çıktığı sırada Elazığ istikametine seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki 23 BP 341 plakalı tırla çarpıştı. Kazada Umutlu, olay yerinde hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Umutlu'nun cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.