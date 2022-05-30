Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD), Fransa'da düzenlenen 36. Uluslararası Kadınlar Konseyi Genel Kuruluna katıldı.

Fransa'nın Avignon şehrinde 16-21 mayıs tarihleri arasında 36'ıncı Uluslararası Kadınlar Konseri Genel Kurulu yapıldı. Kurula bu yıl 21 farklı ülkenin kadın konseyi temsilcileri katıldı. Ana gündemi 'Kadın ve kız çocukları için sosyal koruma, dünya için sürdürülebilir kalkınma' olan toplantılara Türkiye'den TKKD Genel Başkanı Fatma Fatoş İnal'la birlikte, Gölbaşı Şubesinden Işın Nebi Atala, Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, üyelerden Gülgü Ciğer, Çise Ciğer ve Elazığ Şube Başkanı Sema Temizer Ozan katıldı. Toplantıya Uluslararası Kadınlar Konseyi Başkanlığına ev sahibi Fransız Martin Marandel getirilirken, 34 yıldır Türk Kadınlar Konseyi Derneğini taşıyan Genel Başkan Fatoş İnal'ın 8 yıllık Uluslar Arası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapılan seçimle 3 yıl daha uzatılarak güven tazeledi. Bununla beraber 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan ECICW-CECIF Genel Kurulunda Türk Kadınlar Konseyi Derneği Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan'ın da Başkan Yardımcısı seçildiği belirtildi.