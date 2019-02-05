Toksinleri atmak için günlük en az 14 bardak su tüketin

Seda Albayrak, yardımcı besinlerin başında da kırmızı pancar geldiğini söyledi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'de görev yapan Uzman Diyetisyen Dr. Seda Albayrak, vücutta biriken toksinlerin arınması için yapılabilecek detoks hakkında bilgi verdi. Detoks'un vücutta birikmiş olan toksinlerin arınması olduğunu dile getiren Dr. Seda Albayrak, “Toksin de zamanla oluşan ve sağlığa zararlı etkileri bulunan gerek soluduğumuz hava, gerekse yiyeceklerden aldığımız zararlı maddelerdir. Detoksun birçok faydası var. Bunlardan en önemlisi sindirim ve bağırsak sindiriminin temizlenmesi ve rahatlamasıdır. Kilo vermeye yardımcıdır ve gençleştirme etkisi vardır. Diğer bir etkisi karaciğer temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir”dedi.

“Günde 14 bardak su tüketilmeli”

Sağlıklı bir detoks için öncelikle kişinin enerjisinin hesaplanması gerektiğini aktaran Dr. Albayrak, “Detoks programında gluten içermemeli. Yağlı yiyecekler tüketilmemeli. İşlenmiş gıdalar olmamalı. Şeker ve şekerli yiyecekler bu programız da yer almamalıdır. Gün içerisinde en az 14 bardak su tüketmesi gerekir ki program ciddi anlamda iş görebilesin. Günlük en az yarım saat kadar hafif tempolu şekilde açık havada yürünmeli. Detoks programında sigara ve kahveden uzak durulmalıdır. Mümkün olduğu kadar çay ve kahve tüketilmemeli. Bitki çayları tüketilebilir. Günde 3 veya 4 bardak olabilir. Kişi uyku düzenini muhakkak dikkat etmeli. Günlük en az 5 veya 6 porsiyon kadar meyve tüketmelidir” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir detoks programının uzman eşliğinde yapılması gerektiğine de dikkat çeken Albayrak, “Program kişinin enerjisine göre belirlenmeli. Kişinin ihtiyaçlarına göre bir program hazırlanmalı. Detoksa yardımcı besinlerde bir tanesi özellikle kırmızı pancardır. Maydanoz, salatalık, elma, lahana, badem ve keten tohumu detoksa yardımcı olan besinlerden bir tanesidir” diye konuştu.