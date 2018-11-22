TOMA bu kez çocuklar için geldi

Elazığ'da TOMA,Yunus ve Polis ekipleri özel çocuklarla bir araya geldi. Toplumsal olaylarda göstericileri dağıtmak için kullanılan TOMA'da çocukların en çok ilgi gösterdiği araçlardan oldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki çocuklarla bir araya geldi. Siren çalarak gelen TOMA,Yunus ve polis ekiplerini çocuklar kapının önünde heyecanla karşıladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler ise ilk olarak çocuklara, şapka, düdük, boyama kitabı ve özel hazırlanmış polis kartı hediye etti. Ardından çocuklara ekip araçları tanıtıldı. Çocukların en çok dikkatini çeken ise TOMA ve Yunus ekiplerinin motosikleti oldu. Polis araçlarına binerek siren çalan, anons yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

Polislerin öğrencilerle güzel vakit geçirdiğini belirten Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Suzan Kahramanoğlu, “Öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdiler. Kimlik kartları, düdükle, boyama kitabı ve şapka hediye ettiler. Birlikte güzel neşeli dakikalar geçirdiler. Çocuklarla çok mutlu oldu. Çeşitli polis araçlarına, motosiklete ve TOMA'ya bindiler. Bir nevi kaynaşma oldu. Çocuklarımızda, polislerin kendilerini korumakla görevli, her zaman destek olan kişiler olduğunu daha yakından öğrendi. Bu güzel ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.