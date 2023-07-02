Top cambazı karganın hareketleri şaşırttı

Elazığ'da bir karganın futbol topuyla oynaması görenleri şaşırtırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde bir karga piknik yapanların topuna dadandı. Topun sağında solunda uçup dokunuşlar yapan karga bir vatandaş tarafından fark edildi. Önce gagasını kullanıp topu ileriye süren sonra pençelerini de krampon gibi kullanan karga bahçedeki topu bir oraya bir buraya çevirdi. izleyenleri şaşırtan karganın topla oyunu anbean kaydedildi.