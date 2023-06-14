Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki hastaların el emeği göz nuru eserleri sergilendi

Elazığ'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından 'Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapisi Sergisi'nin yılsonu açılışı yapıldı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından 'Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapisi Sergisi' açılışı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nin de usta öğretici destekleriyle Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören ağır ruhsal bozukluğu hastaların terapilerde yaptıkları el emeği göz nuru eserler düzenlenen sergide görücüye çıktı. Resim ve el işi eserlerin bulunduğu sergi, Vali Ömer Toraman ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'ın katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Serginin üç gün süreceği bildirildi.

Sergi ile ilgili bilgi veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Hilal Kaya, “Ağır ruhsal bozukluğu olan şizofren, bipolar, şizotipal bozukluklar gibi hastalıkları kapsayan hasta grubuna hizmet vermekteyiz. Burada yapmış olduğumuz serginin amacı, daha çok hastalarımızın yapmış olduğu ürünleri Halk Eğitim Merkezi'nin de destekleriyle birlikte yapılan ürünleri sergilemek ve hastalarımızın daha damgalamaya yönelik bir farkındalık oluşturmaktı. Burada iki hekim, iki psikolog, iki ergoterapist, dokuz sağlık memuru ve hemşire ve beş usta öğretici ile birlikte hizmet veriyoruz” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ise, “Sağlık kuruluşlarındaki kurslarımız yıl boyunca devam ediyor. Hastaların ve hastanenin talebine binaen kurslar düzenlemekteyiz. Bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz. Hem hastaların sağlık tedavilerine hem de terapilerine destek olmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi olarak kurslarımızı açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.