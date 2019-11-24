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Toprak: “Elazığ Belediyespor düşecek bir takım değil”

Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, galibiyetten ötürü takımı kutlayarak, futbolcularına güvendiğini söyledi.


TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. Haftası'nda evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yenen Elazığ Belediyespor'da maç sonu kulüp başkanı Ahmet Toprak açıklamalarda bulundu.


Takımı tebrik eden Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, “Ciddi bir mücadele verdiler. Güzel bir galibiyet oldu ve ihtiyacımız vardı. Daha 3 maçımız var devre arasına. Futbolcularımızın hepsi birbirinden değerli ve kaliteli. Ben bu futbolculara güveniyorum. Sonuna kadar futbolcuların bizi hedefe götüreceğine inanıyorum. Bu takım düşmeye oynayacak bir takım değil. Elazığ Belediyespor alta oynayacak, düşecek bir takım değil. Devre arasına en iyi puanla girip, ufak tefek değişikliklerle hedefe gitmeyi düşünüyoruz. Bizim play-off hattıyla puan farkımız yok, sadece şanssızlıklarımız vardı. Benim futbolcularım birbirinden değerli ve toparlayacaklar. Devre arasına iyi bir yerde gireceğimizi düşünüyorum ben”dedi.

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