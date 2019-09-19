Toprak,"Biz desteği hak eden bir takımız"

lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor'un Başkanı Ahmet Toprak," Bugüne kadar hiçbir şekilde kimseden bir kuruş talebimiz olmadı. Hep takdir edilmeyi bekledik ama bir türlü beklenen desteği alamadık. Neden Elazığ Belediyespor'a üvey evlat muamelesi yapılıyor anlamış değiliz, biz desteği hak eden bir takımız"dedi.

Lig'de mücadelesini sürdüren Elazığ Belediyespor Futbol Kulubü'nün Başkanı Ahmet Toprak, yeterli desteği göremediklerini belirterek açıklamada bulundu.

Kendilerinin de Elazığ'ın profesyonel bir takımı olduğunu anımsatan Başkan Toprak,"Elazığ'dan profesyonel bir takım olmamıza rağmen forma reklamı, isim sponsorluğu gibi hiçbir destek görmedik. Bu sahipsizlik ortamının bir an önce dağılmasını istiyor, kıymetli iş adamlarımızdan kulübümüze destek bekliyoruz.Uzun yıllardır profesyonel ligdeyiz ve bu liglerin saygın takımıyız. Borçsuz, harçsız bu takımı bugünlere kadar getirdik. Her zaman gurur duyulan bir ekip olduk. Bugüne kadar hiçbir şekilde kimseden bir kuruş talebimiz olmadı. Hep takdir edilmeyi bekledik ama bir türlü beklenen desteği alamadık maalesef. Amatör takımların bile maddi açıdan destek talep ettiği bir dönemde takımımıza destek verilmesini talep etmek abes olmaz herhalde. Neden Elazığ Belediyespor'a üvey evlat muamelesi yapılıyor anlamış değiliz” şeklinde konuştu.

“Desteği hak eden bir takımız"

Elazığ'da ve Elazığ dışında hemşerilerimizin saygın markalara sahip olduğuna dikkat çeken Toprak, “Elazığ Belediyespor profesyonel liglerde reklam konusunda destek göremeyen nadir kulüplerden. Liglerde yer alan takımların hemen hemen hepsinde göğüs, sırt ve şort reklamları var. Bizim ise bir deplasman giderimiz dahi karşılanmadı. En basitinden Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile karşılaşacağız. Bu maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Canlı yayında milyonlar Elazığ Belediyespor'u izleyecek. Kulübümüze verilecek bir sponsorluk, bir reklam mutlaka karşılığını bulacaktır. Biz gerek Elazığ'da, gerekse il dışında yaşayan hemşerilerimizi, saygın iş adamlarını kulübümüze desteğe davet ediyoruz. Biz desteği hak eden bir takımız” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Fethiyespor'la önemli bir maça çıkacaklarının da altını çizen Toprak,"Cumartesi günü tüm Elazığlılar'ı Fethiyespor'la oynayacağımız maça bekliyoruz. Futbolcularımız, taraftarlarımızın vereceği moralle maça daha arzulu, daha istekli çıkacaklardır. Futbolcularımız bu desteği hak ediyor. Herkesi Cumartesi günü saat 15.00'te Gençlik Merkezi Sentetik Saha'ya bekliyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.