Toz esrarı koltuğa zulalayan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında Bingöl yolu uygulama noktasında şüpheli görülen 3 şahsın bulunduğu bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada koltuğun altına zulalanmış 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.