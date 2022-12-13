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Trafik kazasını görüp bayılan kadını, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Elazığ’da belediye otobüsü seyir halindeyken yan yolda meydana gelen trafik kazasını gören yaşlı bir kadın fenalaşarak bayıldı.

Elazığ'da belediye otobüsü seyir halindeyken yan yolda meydana gelen trafik kazasını gören yaşlı bir kadın fenalaşarak bayıldı. Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirirken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


Elazığ'da Ulukent Mahallesi seferi yaban bir halk otobüsünde yolculuk yapan bir yaşlı kadın, yan yolda meydana gelen trafik kazasını görünce birden fenalaşarak bayıldı. Otobüsteki yolcuların müdahalesine rağmen yere düşen kadının durumunu gören şoför Şevket Yılmaz, otobüsü durdurup aldığı ilkyardım eğitimine göre yolcuyu kontrol etti. Ardından yolculardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını isteyen şoför, bu sırada zaman kaybetmemek adına yakında bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesine doğru yöneldi. Otobüsün tabelasını kapatan, dörtlü ikaz lambalarını yakan duyarlı şoför, güzergahından çıkarak kadını hastaneye yetiştirdi. Kadın, sağlık çalışanları tarafından otobüsten indirilerek acil servise alındı. Yaşanan bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Öte yandan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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