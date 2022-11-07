Trafik polisi, amatör maçtaki tartışmayı 'amigoluk' yaparak sonlandırdı

Elazığ'da hafta sonu oynanan amatör müsabakada tartışmayı ayırmaya giden polisin yaptığı müdahale sosyal medyada viral oldu. Trafik polisi, gruplar arasındaki tartışmayı, taraftarlara 3'lük çektirerek sonlandırdı.

Elazığ'da 1. Amatör Ligde mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor 5. hafta maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 Hicret Gençlik Sporun üstünlüğüyle tamamlandı. Maç oynanırken tribünde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Görevli polislerin müdahalesi ile olay yatıştırılırken, bir trafik polisinin ise taraftarlara amigoluk yapması renkli görüntülere sahne oldu. Tezahüratların ardından taraftarlar dakikalarca polisi ayakta alkışladı.