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Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAN 973 plakalı otomobil ile 62 AF 615 plakalı traktör, sürücülerinin dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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