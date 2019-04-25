Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAN 973 plakalı otomobil ile 62 AF 615 plakalı traktör, sürücülerinin dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.