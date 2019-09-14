İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da traktör ile pikabın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da traktör ile pikabın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Serdar T. idaresindeki 23 DJ 056 plakalı pikap ters istikametten gelen Savaş Ç. yönetimindeki 23 AAD 056 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine UMKE, sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.