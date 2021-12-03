İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Traktör uçuruma uçtu: 1 ölü

Elazığ’da kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Elazığ'da kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Keban ilçesi Taşkesen Köyü Mandıra mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAC 132 plakalı traktörü ile tarlasını süren Teyyar Uyar (64) bir an direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, 100 metrelik uçurumdan uçtu. Kazada Uyar, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uyar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Uyar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.