İhlas Haber Ajansı

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Transit ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da transit ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da transit ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yem yüklü 23 DT 471 plakalı transit ile 23 LS 375 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yol güvenliği alarak kontrollü şekilde trafiğin akışını sağlayan jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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