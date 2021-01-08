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Transit ile pikap çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde transit ile pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde transit ile pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Kaza,Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi İsmet Paşa Mahallesi sınırlarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 23 BV 304 plakalı transit ile S.Ö. yönetimindeki 65 AAF 444 plakalı pikap çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri yol tedbirlerini alarak, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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