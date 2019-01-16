Tunceli Valisi Sonel'den Elazığspor'a davet

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, iç saha maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'a sosyal medya hesabı üzerinden davette bulundu.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkım aşamasına girmesi nedeniyle iç saha maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'a, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den davet geldi. Sosyal medya hesabından Bordo-Beyazlı kulübe çağrıda bulunan Vali Sonel, “Komşumuz Aziz Şehrimiz Elazığ'ın güzide takımı Elazığspor'a, iç saha maçlarını uzaklarda değil Tunceli'de oynaması için davetimizi yapıyoruz. Tunceli olarak ev sahipliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Bordo-Beyazlı takım sahasının yıkım sürecine girmesinin ardından Altay'la Sivas'ta karşılaşmış, Adanaspor maçını ise Şanlıurfa'da oynamaya karar kılmıştı.