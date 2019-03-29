Bölge Müdürlüğü, Pazar günü akşama kadar Tunceli ve Bingöl için yoğun kar yağışı uyarısı yaparken, Adıyaman'da yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağını bildirdi.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Yapılan değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde devam eden yağışların Pazar günü akşam saatlerine kadar Tunceli'nin kuzey kesimiyle Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun 20 ile 50 santimetre kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar, yer yer tipi şeklinde yağış ve çığ düşme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.

Elazığ ve Malatya'da yağışların belirli aralıklarla süreceğini de aktaran merkez, Adıyaman'da ise Pazar günü akşamına kadar metre karaya 40 ile 80 kilogram yağış düşeceğini bildirerek tedbirli olunmasını istedi.