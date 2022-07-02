Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nde yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 6 adet büyük tüp, 500 metre bahçe hortumu, 200 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet pil bloğu, 3 adet battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.