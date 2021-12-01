İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Tunceli’de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan adli arama neticesinde; 44 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet laptop, 4 adet hard disk, 68 adet batarya ve çok miktarda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.