İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tunceli'deki anne-oğul cinayeti

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki önceki akşam evinde annesiyle birlikte bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Caner Taş’ın cenazesi de otopsinin ardından morgdan alındı.

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki önceki akşam evinde annesiyle birlikte bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Caner Taş'ın cenazesi de otopsinin ardından morgdan alındı.


Olay, önceki akşam ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taş ailesinin yaşadığı eve giren kimliği belirsiz kişiler, 61 yaşındaki anne Gülsüm ile oğlu 30 yaşındaki Cafer Taş'a saldırdı. Bıçakla birçok yerinden yaralanan anne ve oğlunun seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan anne Gülsüm Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ölümünden sonra hastanede yoğun bakımda bulunan 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş da tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Cafer Taş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Pertek'e götürüldü.


Anne ile oğlunun cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.