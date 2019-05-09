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Tunceli'deki terör operasyonu, 3 yaralı Elazığ'a getirildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınan 3 jandarma personeli, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınan 3 jandarma personeli, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Tunceli'nin merkez kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sağlanan sıcak temasta 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Tunceli'den alan Skorsky tipi helikopterle alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi kampüsünde bulunan piste inen helikopterden alınan yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların hazır beklediği hastanede yaralı askerler tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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