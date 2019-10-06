Turizmciler, gelişmekte ilk sıraya koydukları bölgeyi gezdi

Elazığ,Malatya ve Tunceli'yi kapsayan bölgeyi gelişmekte olan destinasyonlar içerisinde ilk sıraya koyan turizm acenteleri, Fırat Kalkınma Ajansı(FKA) koordinesinde bölgeyi gezerek inceleme yaptı.

Turizm gelirlerinin kent ekonomisi üzerindeki etkisini artırmak amacıyla çalışmalar yapan Fırat Kalkınma Ajansı, illerin tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında daha önce Malatya gezdirilen TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde bulunan 22 turizm acente temsilcisinin olduğu heyet ziyaretlerine Tunceli ve Elazığ'la devam etti. FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından Tunceli'de tarihi ve turistik yerleri gezen heyet, daha sonra Elazığ'a geçti.Heyet, Elazığ'da da köklü bir geçmişe sahip Tarihi Harput Mahallesi'nde eğri minaresi ile dikkat çeken Ulucamii ve Harput Kalesi başta olmak üzere çeşitli yerleri gezdi.

Turizmcilerin hazırladıkları proje kapsamında 5 bölge içinden Malatya, Elazığ ve Tunceli'yi kapsayan bölgenin gelişmekte olan destinasyonlar açısından birinci sıraya konulduğu aktarıldı.

"Turizm potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Geziye katılan turizmciler, Tunceli ve Elazığ'ın tarih, kültür, doğa, gastronomi ve doğal zenginlerine hayran kaldıklarını söyledi.

İstanbul'dan gelen acente temsilcileri ile hem Tunceli hem de Elazığ'ı gezdiklerini belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “İki gün boyunca Boğaziçi Bölgesel Temsilciliğinden, İstanbul'dan gelen değerli acente ve bazı gazetecilerimiz ile birlikte Tunceli ilimizdeki turizm değerleri ve destinasyonları, turizm potansiyeline sahip önemli yerlerini kendilerine göstermiş olduk. Gerek Tunceli merkezde yapılan çalışmaları gerekse Ovacık ve Munzur Vadisi'nde ülke çapında rekabetçi olabilecek değerlerimizi acentelere göstermiş olduk. Bugün de Elazığ'dayız. Fırat Kalkınma Ajansı olarak bu gibi etkinliklere devam ediyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda bölgemizin turizm alanında tanıtımını ve turizm ile ilgili potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bölgemiz için 2020 yılı hazırlığı için turizm potansiyelini arttırmaya çalıştığımız bu faaliyetlerin bölgemizin ekonomisine ve refahına katkı vereceğine inanıyorum” dedi.

Turizm açısından gelişen bölgeler arasında ilk sırada

Yaklaşık 650 acente temsilen FKA'nın işi birliği toplantısına katıldıklarını dile getiren TÜRSAB Boğaziçi Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Yüksel Türemez ise , “ Potansiyeli olan bir bölgedeyiz. Türkiye Seyahat Acenteler Birliği olarak erasmus kapsamında Avrupa birliğine proje sunduk. Projede bizden istenilen şey ise yeni destinasyonları belirlememizi istediler. Biz de Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yapmış olduğumuz proje kapsamında Malatya, Elazığ ve Tunceli'yi kapsayan bölgenin gelişmekte olan destinasyonlar arasında birinci sıraya koyduk. 5 destinasyon arasında şuan en öndeki destinasyon. Şuanda heyetimizde 22 acente ile katıldık. Bölgenin geleceği olacağını görüyoruz. Biz de 22 acenteci arkadaşım adına söz veriyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve ekibi sayesinde çok güzel yerleri görme fırsatı elde ettik. Bunun sonucunda arkadaşlarımızın her biri bölgenin birer turizm ve kültür elçisi olacağını belirttiler. Bölgeye çalışacağız” diye konuştu.

Program kapsamında bir otelde bir araya gelen heyet, Kürsübaşı'nın Harput yöresine ait seslendirdiği parçaları dinledi.