Turizme kazandırılacak tarihi konak için 1,3 milyon lira ödenek çıktı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde atıl vaziyette bulunan ve bir süre önce turizme kazandırılması için çalışma başlatılan 125 yıllık Ekrem İspir Konağı için 1 milyon 300 bin TL'lik ödenek çıktı.

İlçeye bağlı Hacı Yusuf Mahallesi'nde 125 yıllık geçmişe sahip tarihi konak, ilçenin eski belediye başkanlarından Ekrem İspir ve ailesi tarafından yapıldı. Tarihi Ekrem İspir Konağı olarak bilinen yapı malzemesi taş ve kerpiç olan iki katlı konak, 125 yıldır ayakta duruyor. Ayakta kalmasına rağmen doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tutmuş konağın restore edilmesi için kaymakamlık tarafından proje hazırlanarak, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunuldu. Projeye DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 1,3 milyon lira ödenek sağlandı. Yapılacak ihalenin ardından konağın turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

DAP idaresine sundukları 125 yıllık Ekrem İspir Konağı,'nın restorasyon ödeneğinin çıktığını belirten Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, “Ödenek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandı. İhale sürecine en kısa zamanda başlanacak. Ağın'ın eski kültürel değerlerini yansıtan bir konak. Yıkılmaya yüz tutmuş bir konumda. Şuan mülkiyeti kaymakamlıktadır. Diyarbakır Koruma Kurulu tarafından da tescillenmiştir. Tarihi varlıklar arasındadır. Bu süreçte olan ve emeği geçen bakanımıza, Vali Çetin Oktay Kaldırım'a, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve DAP idaresine teşekkür ederim" dedi.