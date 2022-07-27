‘Türk dünyasından esintiler' konserine Elazığlılar yoğun ilgi gösterdi

Bu çerçevede Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sanat toplulukları tarafından düzenlenen ‘Türk dünyasından esintiler' konseri sanatseverlerle buluştu. Kültür Park Amfitiyatroda gerçekleştirilen konsere Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Kadri Septioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk dünyasından esintiler konserinde Atameken Folklor Topluluğu, Bravo Dans Akademisi Aikol Topluluğu ve Özbekistan Devlet Filarmonisi Taşkent Şubesi üyeleri sahne aldı.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Sanat Toplulukları Elazığlılara unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Türk dünyasından esintiler konseri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.