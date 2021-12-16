Türk Kızılayı'ndan 10 bin öğrenciye atkı bere takımı

Türk Kızılayı Elazığ İl Şube Başkanlığı ‘Minik Eller Üşümesin' projesi kapsamında 10 bin öğrenciye atkı, bere, eldiven ve çorap takımını dağıtmaya başladı.

Kent genelinde kış mevsimine girilmesiyle birlikte havaların soğumaya başlaması Türk Kızılayı'nı harekete geçirdi. Bu kapsamda Türk Kızılayı'nın Elazığ Şubesi ‘Minik Eller Üşümesin' projesi ile atkı, bere, eldiven ve çoraptan oluşan 10 adet hediye paketi hazırladı. İlk etapta merkeze 20 kilometre uzaklıkta olan ve 12 köyden taşıma öğrencisi olan Kuyulu Ortaokulu'na geçen Kızılay gönüllüleri öğrencilere hediyelerini verdi. Daha sonra Bahçekapı İlkokulu'ndaki öğrencileri ile bir araya gelen gönüllüler, burada öğrencilere hem hediyeler verdi hem de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Projeleri hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Elazığ Şubesi Başkanı Rahman Kızılkaya, “Minik Eller Üşümesin başlığı adı altında başlatmış olduğumuz projemizin ilk adımını Kuyulu Ortaokulu ve Bahçekapı İlkokulu'nda başlatmış bulunuyoruz. Projemiz kapsamında gönüllü gençlerimizle beraber 10 bin tane hazırlamış olduğumuz içerisinde atkı, bere, eldiven ve çorapların bulunduğu hediye paketlerimizi dağıtıyoruz. İl merkezimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde özellikle kırsaldaki okullarımızda dağıtmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde okullarımızdaki yavrularımız kış aylarında soğuktan etkilenmemesi adına yapmış olduğumuz bu çalışma kapsamında hediye paketlerimizi öğrencilerimize dağıtarak sonlandırmış olacağız” dedi.

Bahçekapı İlkokulu Okul Müdürü Zafer Kocagül ise, “Türki Kızılayı Elazığ Şubesinin ‘Minik Eller Üşümesin' projesi kapsamında okulumuza yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz hem Kızılay ile ilgili olumlu düşüncelerini arttıracaklar hem de Kızılay'a bir gönül borçları olacak. Bu gibi etkinliklerin artmasını diliyoruz” diye konuştu.