Türk kültürünü halk oyunları ile öğreniyorlar

Elazığ'a farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kaldıkları yurtta açılan halk oyunları kursu ile Türk kültürünü öğreniyor.

KYK Elazığ Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından yurtta kalan yabancı uyruklu öğrenciler için halk oyunları kursu açıldı. Yaklaşık 2 aydır devam kursta Pakistan, Mısır, Suriye ve Nijerya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci halk oyunu öğrendi. Öğrendikleri halk oyunlarını davul ve zurna eşliğinde oynayan öğrenciler, yaşadıkları şehrin kültürünü de tanımaya çalışıyor. Büyük bir çaba sarf eden öğrenciler, öğrendikleri Elazığ'ın yöresel halk oyunlarını ustalıkla oynamaya başladı.

“Arkadaşlarıma ve aileme bu oyunları öğreteceğim”

Pakistan'dan Elazığ'a gelen Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Majıt Ur Rehman Yusufzai, “Elazığ halk oyunlarını çok seviyorum. Yurt müdürümüze bize böyle bir imkan verdiği için teşekkür ederim. Temir Ağa halk oyunu bize öğrettiği için ve bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben bu oyunu çok sevdim, çok eğlenceli oldu. Gelecekte Pakistan'a gidince arkadaşlarıma ve aileme bu oyunları öğreteceğim” dedi.

Türkiye'de 7 senedir yaşayan ve üniversiteyi kazandıktan sonra KYK yurduna yerleştiğini dile getiren Suriyeli Abdülkadir Allito, “Ben Suriye'de de halk oyunları oynamıştım, çok benzerlik var, özellikle giyim konusunda” ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mısırlı Abdalla Mohy Lotfy Salem, “Burada hak oyunları öğreniyoruz. Kıyafetleri çok güzel. Mısır halk oyunlarına benzemiyor, ancak çok eğlenceli" şeklinde konuştu.

"Yaşadıkları yerin kültürü hakkında bilgi sahibi olsunlar istedik"

Yurtta Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı uyruklu öğrencilerin de kaldığını dile getiren Yurt Müdürü Kayahan Topal, “Malum halk oyunları o yörenin yaşam kültürünü ve tarihini yansıtır. Bu öğrencilerimiz yarın ülkelerine gittiği zaman Türkiye ve Elazığ hakkında bir kültür hakkında bilgi sahibi olsunlar diye farklı bir etkinliğe imza atalım dedik ve halk oyunları kursumuzu iki ay önce başlattık. İçlerinde Suriyeli, Pakistanlı, Mısırlı, Afganistan ve Nijerya'dan gelen öğrencilerimiz vardı. Belli bir grubun bugün sınavları olduğu için bugün aramızda olamadılar ama çoğunluk buradaydı. Çok eğlendiler, çok sevdiler. Bizler de bu imkanı sunduğumuz için son derece mutlu olduk. İnanıyorum ki onlar yarın ülkelerine gittiklerinde Elazığ halk oyunları hakkında övgüyle bahsedeceklerdir” diye konuştu.