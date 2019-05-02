Türk Semenderi, izleme çalışması yapıldı

Nesli Tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderi'nin Elazığ'da izleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı ekipler, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan Türk Semenderi, tespit edilerek izleme çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında yakalanan semenderler, daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.