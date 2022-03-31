Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı

26 ilden 36 takımın katılımıyla Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. 4 t gün süren organizasyonda dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları verildi.

Şampiyonaya dair bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Bu yıl 3 Türkiye Finalimiz badmintonla beraber devam ediyor. Yine altı grup müsabakasını icra ettik. Federasyonlarımızla olan irtibatlarımız ve görüşmelerimizle birlikte inşallah yine şampiyonalara ve bölge ve grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bugün de Badminton Türkiye Şampiyonasında beraberiz. 4 gün süren müsabakalarda küçük sporcularımızın emeklerinin ve çabalarının karşılığını nasıl aldığını, illerine elde ettikleri derecelerle dönmenin sevincini gördük" dedi.