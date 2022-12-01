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Türkiye Cimnastik Federasyonu değerlendirme toplantısını Antalya'da yapacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 2021-2022 Sezonu değerlendirme toplantısı Antalya Kemer’de yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 2021-2022 Sezonu değerlendirme toplantısı Antalya Kemer'de yapılacak.


Türkiye Cimnastik Federasyonu 2021-2022 sezonu değerlendirmesini, 9-10 Aralık tarihleri arasında Antalya Kemer'de gerçekleştirecek. Toplantıya Elazığ'da temsilcilik görevini yürüten Ahmet Polat katılım sağlayacak. 2021-2022 sezonunu değerlendirmek ve özellikle pandemi sonrası yapılan uygulamalarla ilgili işlemlerin paylaşımı, ayrıca 2023 yılı planlamalarının çerçevesinin belirlenmesi adına 9-10 Aralık tarihinde Antalya Kemer'de yapılacak toplantı cimnastik sporunun geleceğine yön verecek.


Programa Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yönetim kurulu üyeleri ve tüm il temsilcileri katılım sağlayacak.

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